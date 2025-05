Si procurava farmaci con false ricette mediche: 31enne nei guai

Porto San Giorgio (Fermo), 5 maggio 2025 – Faceva il giro delle farmacie del Fermano, presentando ricette false in modo da farsi consegnare i farmaci, ma lo stratagemma non è durato molto tempo e quel giovane è stato smascherato dai carabinieri.

I militari della stazione di Porto San Giorgio hanno infatti concluso positivamente un’articolata indagine attivata a seguito della segnalazione di un farmacista del posto e hanno identificato e denunciato un sangiorgese di 31 anni. Dall’attività dei carabinieri è risultato che il giovane aveva esibito prescrizioni mediche intestate a un’altra persona in più farmacie della provincia, documentazione successivamente risultata falsa.

I carabinieri che hanno smascherato il 31enne sangiorgese

Il 31enne, con questo metodo, sarebbe riuscito ad ottenere numerose confezioni di un farmaco. Le ricette contraffatte sono risultate emesse a nome di un medico non del posto, che è risultato completamente estraneo ai fatti. Il giovane è stato denunciato per falsità materiale e sostituzione di persona. Sono ancora in corso indagini per cercare di fare luce sulla destinazione dei farmaci e capire se fossero per uso personale o destinati alla vendita clandestina.