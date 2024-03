Farmacia Comunale, sempre più servizi. Ecco tre nuovi test

Continua ad essere una realtà dinamica e propositiva la Farmacia Comunale e il suo presidente, Gianvittorio Galeota che sta portando avanti il progetto delle Farmacie di servizio. "Nelle nostre tre sedi – dice - stanno per partire nuovi test, stiamo investendo in nuovi macchinari per dare modo ai nostri utenti di avere un’offerta sempre più ampia". Nella Farmacia Comunale 1 (in zona centro), è già possibile effettuare gli esami per holter cardiaco, pressorio e elettrocardiogramma. Da mettere in opera nella Farmacia Comunale 2 (zona Faleriense) sarà l’attrezzatura che la società comunale sta acquistando per il controllo del glucosio. Nella Farmacia 3 stanno per essere installati macchinari per la spirometria. "Si tratta di operazioni che ci consentono di dare risposte celeri e qualificate ai nostri clienti" conclude Galeota.