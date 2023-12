’Farmacia dei servizi’ boom: "Iniziamo il percorso di cura"

Solo positivo il bilancio del progetto di sperimentazione ‘Farmacia dei servizi" avviato a giugno, oggi in fase conclusiva fissata al 31 dicembre. Al periodo di sperimentazione hanno aderito 300 farmacie delle Marche dove sono state eseguite più di 3.600 prestazioni cardiologiche con 750 pazienti indirizzati ad approfondimenti diagnostici. Nella provincia di Fermo sono 32 le farmacie che hanno aderito al progetto in questione, ed in questi sei mesi hanno effettuato: 500 servizi di telemedicina cardiologica (servizio avviato a giugno) 250 servizi cognitivi (avviato ad agosto) e 100 servizi di screening nonostante il capitolo sia stato attivato in ottobre. Dati importanti che testimoniano come la fase sperimentale della Farmacia dei servizi, sia un progetto altamente gradito dalla popolazione, in modo speciale quella delle periferie, dove la gente avverte la necessità di poter contare su veri e propri presidi sanitari, riscontrati nelle farmacie aderenti al progetto. Pienamente soddisfatti dell’esito della fase sperimentale il presidente Federfarma Marche Marco Meconi ed il coordinatore di Assofarm Marche per le farmacie comunali, Luca Pieri. "Le prestazioni rese in farmacia in ambito cardiologico – spiega Meconi – rappresentano un valido strumento per dimostrare come la nostra rete di professionalità inserita nel sistema sanitario regionale, si è confermata efficace nella riduzione delle liste di attesa e nel limitare gli accessi impropri al pronto soccorso". E’ bene ricordare che la Regione Marche è stata la prima d’Italia a partire con il progetto Farmacia dei servizi e l’unica a farlo con interezza di capitoli, a fronte di altre regioni che hanno avviato solo alcuni servizi. Ecco che il bilancio positivo della fase sperimentale, è dimostrato sì dal censimento dei numeri che a loro volta attestano l’alto gradimento del servizio da parte dei cittadini, ma anche dall’impegno congiunto e distinto per competenze, tra istituzioni politiche, Federfarma e Assofarm ed i farmacisti che credono nel nuovo modello di farmacia.

"L’esito della fase sperimentale – aggiunge e conclude Meconi – attesta che professionisti e comunità sono pronti per muoversi verso il rinnovamento della farmacia fatta di dispensazione del farmaco ma impostata sull’attenzione al percorso di cura del paziente. L’impegno delle farmacie ad oggi è quello di completare tutti i servizi a disposizione, dando rilievo statistico e risultato strategico al decisore politico che sceglierà se investire nel nuovo modello di farmacia, non più in fase sperimentale ma effettiva, per la quale ci sono già proposte da valutare".

Paola Pieragostini