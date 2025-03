Farmacia dei servizi, la Regione firma la proroga per il progetto

Dopo aver avviato per prima in Italia, la sperimentazione dei nuovi servizi con la ‘Farmacia di Comunità’, oggi la Regione Marche autorizza la prosecuzione del progetto potenziando il servizio sanitario. La Farmacia dei servizi era stata avviata a giugno 2023, su impegno progettuale di Federfarma Marche e Assofarm, per rispondere alle esigenze sanitarie del territorio, in modo speciale delle aree interne distanti dai poli ospedalieri.

Nel corso del tempo i servizi offerti dalle farmacie, a partire da quelli di telemedicina, sono stati potenziati sulla base della grande e salvifica efficienza dimostrata, fino ad arrivare all’autorizzazione della prosecuzione della sperimentazione, concessa dalla Regione Marche tramite l’utilizzo di fondi nazionali, con il fine di investire nel sistema sanitario. Ad oggi, oltre 300 farmacie della regione aderiscono al servizio, destinato così ad essere rafforzato.

"In sintesi – commenta il presidente regionale Federfarma e titolare della farmacia Lunerti Meconi di Altidona, Marco Meconi – saranno più di 10mila i servizi di telemedicina da effettuare (con presentazione di certificato medico) per rispondere al meglio alle esigenze dei territori, mentre andiamo verso la proposta di ulteriori servizi attivati a supporto della salute della popolazione. Quelli cioè di diagnosi di prima istanza, monitoraggio della terapia farmacologica dei pazienti, consulenza a supporto".

Paola Pieragostini