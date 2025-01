Farmacie, adesso scricchiola la poltrona del presidente

Il riserbo in amministrazione è tanto, ma che ci sia qualche problema con il presidente della società Farmacie Comunali, Gianvittorio Galeota (nella foto). Candidato consigliere, non eletto, con la coalizione pro Ciarpella con la lista ‘Pse si muove’: è ormai più che evidente tanto da arrivare a ipotizzare un imminente cambio al vertice della srl (nella questione non sembra essere coinvolto il resto del Cda). Tutto (o quasi) sarebbe partito dall’interrogazione presentata in consiglio comunale dalla consigliera di minoranza, Annalinda Pasquali (Pd) per chiedere chiarimenti circa i rapporti tra Farmacie Comunali e Associazione Philia per . Il sindaco aveva risposto leggendo una nota prodotta da Galeota che, però, non aveva soddisfatto la Pasquali tant’è che questa ha presentato una richiesta di accesso agli atti, anche riguardo un contributo erogato dalla società partecipata dal Comune al 95% a Philia (pare 500 euro). I termini per consegnare i documenti scadono il 7 gennaio. Una scadenza che potrebbe aver dato la stura a una serie di dinamiche interne alla maggioranza che hanno cominciato a far scricchiolare la poltrona del presidente, alla ricerca di soluzioni dirimenti entro quella data. Quali le conseguenze? Si ipotizza un cambio al vertice del Cda, non è ancora chiaro se con dimissioni spontanee o revoca, senza escludere l’ipotesi di una mozione di sfiducia.

m.c.