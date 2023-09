"Farmacie Comunali a Porto Sant'Elpidio sostengono Save The Children"

Anche la società Farmacie

Comunali ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di Save The Children che nel mese di settembre tocca anche il territorio fermano. Nelle giornate di ieri e di oggi, negli spazi della farmacia comunale 1, in zona centro, è stato allestito un desk dove sono presenti alcuni collaboratori dell’organizzazione, con materiale informativo, che spiegano le iniziative promosse da Save The Children e le modalità per sostenerle in maniera sicura e tracciata.

Il presidente dell Cda, Giovanni Galeota, ha accolto di buon grado la richiesta di ospitare gli operatori dell’associazione vista la finalità, "e invito quanti fossero interessati – è la sollecitazione che Galeota rivolge alla cittadinanza - a passare in farmacia e fermarsi al desk per conoscere più da vicino questa realtà e i progetti che porta avanti. Aderire ci è sembrata una iniziativa nobile per questo ci sentiamo di incentivare le persone a visitare lo spazio che abbiamo allestito apposta per loro".