Farmacie Comunali: Belleggia al vertice

Il 20 gennaio scorso le dimissioni dell’ormai ex presidente della società Farmacie Comunali Gian Vittorio Galeota, e ieri, nel corso dell’assemblea dei soci, è stata eletta la nuova presidente: Monia Belleggia. Titolare di uno studio di consulenza del lavoro, residente a Porto Sant’Elpidio, una partecipazione alla campagna elettorale del 2018 nella lista di Fd’I a sostegno di Giorgio Marcotulli sindaco, la Belleggia è stata ritenuta il profilo giusto per la nomina a consigliere della società partecipata dal Comune tra le sette candidature arrivate in Comune e, nell’assemblea di ieri presieduta dal dimissionario Galeota, è stato deciso di assegnarle la presidenza delle Farmacie Comunali, smentendo i rumors che erano corsi su altri nomi.

"Sono molto grata al sindaco, ai soci per la fiducia ricevuta, affronto questa responsabilità con entusiasmo e col massimo impegno – commenta la neo presidente – Intendo approfondire quanto prima la conoscenza di tutto il personale che lavora in azienda, confrontarmi con tutti loro e gli altri consiglieri del Cda (Paolo Pistilli e Livia Paccapelo, ndr) per portare avanti un lavoro proficuo. Eredito una società in salute, con un bilancio solido, una visione chiara e numerosi progetti, alcuni già avviati, altri pronti a partire. Sono certa che proseguirà positivamente il percorso avviato".

Soddisfatto per aver chiuso in tempi tutto sommato brevi il caso anche il sindaco Massimiliano Ciarpella. "Auguro buon lavoro alla neo presidente Monia Belleggia e agli altri componenti del Cda. Abbiamo voluto ricomporre il Consiglio d’Amministrazione delle Farmacie Comunali con la massima solerzia".

Al protocollo comunale erano arrivati sette curricula di aspiranti consiglieri della srl "che abbiamo valutato con attenzione e voglio ringraziare tutte le candidate e i candidati che hanno offerto la loro disponibilità a ricoprire questo ruolo. Abbiamo ritenuto che Belleggia avesse il profilo giusto, per esperienza lavorativa e competenze relazionali, per guidare le nostre Farmacie". E siccome repetita iuvant, "ribadisco il ringraziamento al presidente dimissionario Galeota. Come ho già avuto modo di dire, ha guidato positivamente l’azienda e dimostrato grande senso di responsabilità. Si lavorerà in continuità su alcuni progetti virtuosi, in primis quello della farmacia dei servizi, per dare una risposta sempre più ampia e qualificata alla domanda di salute dei cittadini".