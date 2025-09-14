Farmacie Comunali, ecco il bilancio: i conti sorridono ancora

Anche quest’anno, i conti della società Farmacie Comunali (partecipata al 95% del Comune) sorridono, avendo fatto registrare un utile di 516mila euro. Segno che il Cda presieduto da Monia Belleggia ha lavorato a dovere, confermando anche nei confronti dell’amministrazione, la validità di un presidio sanitario che continua ad essere strategico.

In sede di approvazione del rendiconto sono stati anche fissati gli obiettivi strategici della società (sono tre le farmacie comunali attive in città) a partire dall’assunzione di personale, dal rafforzamento della rete di servizi socio sanitari implementando le attività di screening, consulenze specialistiche e campagne di sensibilizzazione, fino a interventi di tipo logistico.

Di pari passo procede anche l’attività informativa di Farmacie Comunali tant’è che oggi, (ore 18, sala Gigli) è previsto il convegno ‘L’importante è la salute: insegniamola’. Dopo i saluti del sindaco Massimiliano Ciarpella e della presidente di Farmacie Comunali, Monia Belleggia, sono previsti interventi di Liuva Capezzani (psicologa, psicoterapeuta del Consiglio scientifico di Longaevitas), del presidente di Federfarma Marche, Marco Meconi; Massimo Sandroni (direttore Cia regionale); Maria Gabriella Berardi (specialista in pediatyria e neonatologia); Marinella Acciarri (docente scienze degli alimenti del polo ‘Urbani’); Daniele Paci (divulgatore scientifico del cibo). Ingresso libero.