Farmacie Comunali, Galeota si dimette

Tutto come previsto e prevedibile: nell’assemblea dei soci di Farmacie Comunali, oltre a chiarimenti sul ‘caso Philia’, sono arrivate dimissioni (già nell’aria da giorni e accettate dal sindaco Massimiliano Ciarpella) dell’ex presidente Gian Vittorio Galeota. Restano in carica i due consiglieri Paolo Pistilli e Livia Paccapelo e, forse già nell’assemblea del 4 febbraio, il sindaco procederà alla nomina del nuovo presidente (Paolo Pistilli?) e del terzo consigliere. Dimissioni accettate, nonostante il sindaco abbia sottolineato la sua "ferma convinzione della correttezza del presidente e del Cda. Sulla vicenda Philia andava compiuto ogni sforzo perché non venissero sollevati dubbi sull’operato dell’amministrazione" così più della fiducia, hanno potuto i dubbi instillati dalla minoranza e cade solo la testa del presidente, non anche quella del Cda che pure ha deliberato il famigerato contributo a Philia). "Lo ringrazio per la grande dimostrazione di etica, buon senso e trasparenza oltre che di efficiente gestione amministrativa. Le dimissioni non tolgono nulla alla bontà del lavoro svolto dal Cda" chiosa Ciarpella. A conferma di ciò, elenca alcuni dei "risultati eccellenti ottenuti: il bilancio in salute con un utile di oltre 400mila euro nel 2023 e un trend in crescita anche nel 2024".

In 18 mesi di attività del Cda sono stati assunti 3 farmacisti; introdotti nuovi progetti sviluppando la funzione di ‘farmacia dei servizi’; con la telemedicina, esami come ecg, holter pressorio e cardiaco; analisi glicemiche, vaccinazioni, consulenze nutrizionali e tricologiche; sta partendo il progetto di prevenzione rivolto alle fasce più deboli con i servizi sociali, Ant e Lilt per gli screening diagnostici gratuiti di prevenzione dei tumori: "Tutte ragioni per cui ringrazio il Galeota e l’intero Cda". "E’ evidente che il Cda ha improntato la gestione delle Farmacie alla crescita e all’implementazione dei servizi – commenta Galeota – ma non possiamo consentire che la previsione di un rapporto di collaborazione con un’associazione del terzo settore, per un importo risibile, getti ombre sull’operato dell’azienda e, di riflesso, dell’amministrazione. Con rammarico e con senso di responsabilità, ritengo opportuno rassegnare le dimissioni affinché le Farmacie Comunali possano continuare a operare in piena serenità". Contraria la parte privata e minoritaria (5%) della società.

Marisa Colibazzi