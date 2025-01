Farmacie Comunali, sostegno a Galeota

E’ una questione che sta diventando ‘scottante’ quella legata alla discussione interna alla maggioranza riguardo il vertice delle Farmacie Comunali (società partecipata al 95% dal Comune) per il quale, ormai non è più un mistero, l’auspicio dell’amministrazione è che il presidente Gianvittorio Galeota faccia un passo indietro e si dimetta, anziché essere dimissionato. La ‘pratica’ potrebbe concludersi, in un verso o nell’altro, forse oggi, ma intanto il presidente incassa il pieno e incondizionato sostegno dei direttori e collaboratori farmacisti delle tre sedi delle Farmacie Comunali.

Esordiscono nella loro presa di posizione, dopo aver letto della poltrona "del nostro presidente ‘traballante’ per un accordo d’intento preso dal Cda delle Farmacie con una onlus (l’associazione Philia, con sede legale a Morrovalle e sede operativa nello studio del presidente, ndr) che potrà occuparsi di dare sollievo alle famiglie o alle singole persone che hanno bisogno di aiuto e di supporto".

La presa di posizione: "Noi, direttori e collaboratori farmacisti non possiamo fare altro che sostenere il Presidente Galeota e il Cda tutto (composto da Livia Paccapelo e Paolo Pistilli, ndr) che si è dimostrato assolutamente all’altezza del ruolo assegnato, e anche di più. Il presidente Galeota, ha introdotto nelle nostre farmacie un sistema di relazioni e collaborazione che è stato fortemente apprezzato da noi e dai nostri pazienti che hanno percepito l’aria nuova che tira. Naturale conseguenza è stato il miglioramento della qualità delle prestazioni professionali rese e riconosciute, l’aumento di produttività e di gradimento da parte dell’utenza.

Come noto, da oltre un anno è stato avviato il processo d’innovazione della ‘Farmacia dei Servizi’, col quale vengono erogati, usufruendo di macchinari di ultima generazione appena acquistati, esami diagnostici di secondo livello e refertazione col servizio di telemedicina altamente qualificato, il tutto mirato a creare la prossimità dimostratasi necessaria e di conforto per l’utenti".

La chiosa finale: "La politica è la politica, le farmacie e la loro conduzione sono cosa ben diversa. Le interferenze date da necessità diverse non sono utili ai cittadini, bloccare processi innovativi e di carattere solidaristico è solo dannoso". E siccome repetita iuvant: "Noi siamo vicini al presidente al quale va la nostra piena stima e fiducia".

Marisa Colibazzi