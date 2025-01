Farmacie, la minoranza chiede l’azzeramento del Cda

Domani l’assemblea dei soci di Farmacie Comunali dal cui esito si saprà se il presidente Gian Vittorio Galeota si dimetterà, se sarà dimissionato, se tutto resta com’è dopo il ‘caso Philia’ o se si sceglierà un’altra opzione: "Ci risulta che il sindaco Ciarpella stia cercando soluzioni nel Cda (composto da Paolo Pistilli e Livia Paccapelo, ndr) per uscire dall’impasse, dando una ‘rimestata’ al tutto e, sempre su proposta di Fd’I (ma il sindaco non un civico?), nominare un nuovo presidente, ma di ‘partito’" dice la minoranza. "Ma, se si attinge a un componente del Cda che non è stato in grado di esercitare finora un controllo, esprimere pareri o prendere posizioni diverse dal presidente, si condannano le Farmacie Comunali all’assenza di slanci e programmazione", per cui, l’invito a Ciarpella: "Sindaco, ci ascolti, meglio azzerare tutto e ricominciare da capo". Un invito a ‘dimettere’ tutto il Cda che arriva dalla minoranza, anche stavolta unita e compatta, intesa come Pd, Paolo Petrini e Laboratorio Civico Arancio e Blu (con l’unica eccezione del consigliere di Forza Italia, Bruno Maccarrone). "Il Cda non può più nascondersi dietro al presidente Galeota. Esso è di nomina politica, come il presidente, e l’assenza di interventi dei singoli consiglieri sulla questione ‘Philia’ dimostra accordo e sostegno alle proposte e alle dichiarazioni di Galeota, legittimando il suo operato". E’ il Cda, per la minoranza, che ha avallato e deliberato il contributo a Philia, che ne ha sostenuto la promozione, valutato statuto e missione, "che ne ha sicuramente supervisionato il materiale prima di distribuirlo nelle farmacie comunali. Un Cda che finora ha fatto il ‘pesce in barile’ e per il quale è normale che la sede operativa di Philia, indicata nella brochure finanziata dalle Farmacie, sembri coincidere con l’indirizzo dello studio legale del loro presidente; che è normale che il progetto Philia si rivolga a persone di 50-60 anni con malattie gravi per fornire supporto e sollievo ai caregivers, mentre sulla brochure si legge di consulenza pedagogica in ambito familiare, giuridico e scolastico, sostegno al disagio adolescenziale, supporto alla genitorialità. Un Cda appiattito sulle volontà del presidente, quasi inesistente, che non controlla il suo operato e che, oltre a due truccabimbi ad Halloween, non ha altre presenze, né idee. Meglio azzerarlo".

Marisa Colibazzi