Fascino e tradizione. Cavalcata e contrade danno spettacolo con il presepe vivente

Anche per l’edizione 2024, il Presepe Vivente della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, si è confermato evento ‘di punta’ del ricco programma delle festività natalizie appena giunte al termine. Tra gli oltre 1100 ingressi, la visita del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli accompagnato dalla consigliera regionale Jessica Marcozzi. Due giorni, 6-7 gennaio, durante i quali cittadini fermani e turisti hanno avuto l’occasione di ammirare una ‘piece’ teatrale della manifestazione storica, documentata, più antica d’Italia e rievocata, ogni anno, il 14 e 15 agosto in occasione dei festeggiamenti per la Vergine Maria Assunta in Cielo, patrona della città. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Calcinaro: "Ringrazio il Presidente della Regione Marche, umanamente legato alla città di Fermo, per la gradita e affatto scontata presenza. Grazie al regista Adolfo Leoni; al gruppo ‘Maggioli Cultura’ dei Musei di Fermo che ha lavorato in maniera impeccabile; alla Cavalcata; alle dieci contrade cittadine".

Il luogo, incantato e incantevole, ovvero le Cisterne Romane dove si respirano storia e cultura: "Il nostro Presepe Vivente ha preso vita in 11 delle 30 sale, di età augustea, destinate alla raccolta e distribuzione delle acque piovane- ha spiegato il regista Adolfo Leoni- la location ne fa un ‘unicum’: il tema dell’Attesa, ha voluto significare il cammino di ogni persona verso la propria completezza di felicità". Il ‘resto’ è stato creato dal lavoro sinergico di: 72 lettori, che si sono alternati nel narrare il viaggio intrapreso dai Magi; oltre 100 personaggi in abito storico del’400; 7 corali (La Priora, Santa Lucia, Domenico Alaleona di Montegiorgio, Sant’Alessandro, Cavalcata dell’Assunta, Cesare Celsi di Falerone, Liceo Scientifico); 7 gruppi teatrali (Insieme, Tiaffe, Favolando, Amici del Teatro, Gruppo Palmense, Firmum, Capodarco); associazione Orme del Tempo nonché 4 gruppi di strumentisti del conservatorio Pergolesi di Fermo. Senza dimenticare gli studenti del Liceo Artistico Licini- Preziotti che hanno realizzato 8 tavole sul tema della Natività, a cornice della rappresentazione. Il vicesindaco nonché assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi ha concluso: "Il Presepe Vivente alle Cisterne è una tradizione che diventa realtà. Fede o non fede, chiunque può ritrovarsi in questa tradizione storica che infonde pace e serenità. Lo confermano i numeri di partecipanti a ogni turno e la vicinanza del Presidente Acquaroli, che ha voluto ringraziare personalmente ogni collaboratore. Questi riconoscimenti ripagano i contradaioli, e tutti quelli che hanno reso possibile la rappresentazione, dei sacrifici fatti". Fra le particolarità del Presepe, l’immagine della ‘Madonna delle Rose con in braccio il Bambino’, che il colonnello Carmine Grasso, già comandante dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC), ha donato alla Cavalcata. La foto, trattata dal grafico Andrea Gentili, riproduce la statuina della Madonna ritrovata in un borgo di Ussita e meticolosamente ricostruita dopo il terremoto del 2016.

Gaia Capponi