Fascismo e prostitute nel libro di Cegna

Presentazione del Libro: "Donne pubbliche. Tolleranza e controllo della prostituzione nell’Italia fascista" Sabato 24 maggio 2025, alle ore 18:00, nella Sala Max Salvadori della Società Operaia Garibaldi in via F. Gentili 18 a Porto San Giorgio, si terrà la presentazione del libro "Donne pubbliche. Tolleranza e controllo della prostituzione nell’Italia fascista" di Annalisa Cegna. L’evento sarà introdotto dai saluti di Maurizio Mattioli, Presidente della Società Operaia, e ci Catia Ciabattoni, Presidente della Fondazione Marcucci. A dialogare con l’autrice sarà Luca Simone dell’Associazione Koiné. Il libro esplora il complesso tema della prostituzione durante il periodo fascista in Italia, analizzando le dinamiche di tolleranza e controllo che caratterizzarono quell’epoca. Attraverso una ricerca approfondita, Annalisa Cegna offre una nuova prospettiva su un argomento spesso trascurato, mettendo in luce le storie e le esperienze delle donne coinvolte l’incontro sarà un’occasione per discutere non solo del contenuto del libro, ma anche delle implicazioni storiche e sociali che esso solleva. La presentazione è aperta al pubblico e rappresenta un’opportunità unica per approfondire la conoscenza di un periodo cruciale della storia italiana. Un appuntamento culturale che promette di essere ricco di spunti di riflessione e dibattito.