"Fast & Furious: il docufilm su Angelo Sassetti a Monte San Pietrangeli"

La storia di un imprenditore locale che nel giro di un anno è salito alle cronache dello sport internazionale con una Formula Uno, per terminare la sua avventura dopo pochi mesi. E’ stato intitolato ‘Fast & Furious’ il film documentario della durata di circa 2 ore realizzato da una produzione locale e dedicato all’ascesa e alla rapida caduta di un team marchigiano che aveva calcato i circuiti della Formula Uno insieme ai grandi marchi e piloti famosi. Il film sarà proiettato in anteprima da oggi e fino a domenica 8 ottobre al cineteatro ‘Europa’ di Monte San Pietrangeli, (consigliata prenotazioni al 338-2469915, costo del biglietto 10 euro). E’ la storia di Andrea Sassetti, originario proprio di Monte San Pietrangeli, che negli anni 90, fondo il marchio ‘Andrea Moda’ che riscosso un immediato successo, tento il grande passo portando nel circuito della Formula Uno il suo team chiamato appunto ‘Andrea Moda’. Una storia durata solo una stagione, appunto il 1992 prima dell’esclusione dal campionato voluta dai vertici della federazione. I protagonisti di quell’avventura raccontano aneddoti e storie, come una tranquilla passeggiata con la sua Formula Uno per le strade prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.