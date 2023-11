"Fatte oltre 300 piantumazioni"

L’assessore all’ambiente, Fabio Senzacqua, se ne esce spesso volentieri con critiche pesantissime nei confronti della passata amministrazione comunale soprattutto per ciò che riguarda la gestione del verde perché, a suo dire, sarebbero state abbattute tantissime piante e non messe a dimora altrettante. L’ex assessore all’ambiente, Andrea Di Virgilio, non ci sta ritenendo le critiche ingiuste fatte da Senzacqua per partito preso, senza sapere come stanno le cose perché non si informa. Quindi riporta un lungo elenco di essenze arboree che dice di aver fatto piantare quando era assessor: 68 essenze arboree piantumate nei giardini a Nord vicino al campo sportivo Pelloni, 61 in viale Cavallotti, 36 a Pian della Noce, 35 al parco Villa Colli, 18 in viale Petrarca, 15 in via Nazario Sauro, 13 in via Giovanni XXIII, 8 nel giardino Salvatori Paleotti, 15 nella Pinetina Nord, 17 sul lungomare sud, 13 in via Giovanni XXIII, 11 nel giardino antistante il porto di fianco piazza Napoli, 11 in piazza del Marinaio e 7 nel viale Don Minzoni: "Senza contare – aggiunge Di Virgilio - diverse essenze poste a macchia di Leopardo, in sostituzione di singole piante. Tenendo conto di tutto siamo ad oltre 300 piantumazioni. Naturalmente invitiamo l’assessore ad informarsi presso gli uffici preposti. La precedente amministrazione avrebbe potuto fare meglio? Magari si però, caro assessore, invece di avventurarti sempre in goffi paragoni con il passato, conditi spesso con enormi bugie, ti invito, semplicemente, a lavorare".