Fatti esplodere ordigni sequestrati nel blitz a Tre Archi

Nella tarda mattinata di ieri nelle campagne di località San Marco alle Paludi sono stati fatti esplodere i due ordigni sequestrati durante l’operazione ’Alto impatto’, messa a segno due settimane fa a Lido Tre Archi da una task force composta da circa 150 poliziotti, carabinieri, finanziari e vigili urbani. La disposizione di far scoppiare le due bombe carta è arrivata dalla Procura e ieri, con tutte le precauzioni del caso, è stato dato fuoco alle micce. Sul posto, oltre agli uomini della questura di Fermo compresi gli specialisti della polizia scientifica, anche i vigili del fuoco e i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Gli ordigni sono stato fatti esplodere in un luogo isolato nei pressi della cava di inerti di San Marco alle Paludi. Dopo la deflagrazione, dall’area rigorosamente circoscritta per evitare che qualche civile potesse avvicinarsi, si è levata una colonna di fumo, preceduta da due boati che sono stati sentiti anche a diversi chilometri di distanza.