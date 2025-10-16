Fatture false per 12 milioni: imprenditore a giudizio

Aveva evaso più di 12 milioni di euro ed emesso fatture false per circa un milione e mezzo. Per questo motivo la Guardia di Finanza aveva denunciato un imprenditore titolare di una ditta di Rapagnano che commercializza materiale plastico. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati fiscali commessi. L’attività ispettiva, minuziosamente svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, aveva permesso di rilevare la reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in presenza di rilevanti operazioni commerciali sottratte all’imposizione ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap. L’avanzata capacità di analisi, integrata dalle informazioni contenute nella dorsale informatica - una piattaforma realizzata dalla Guardia di Finanza con la capacità di far "interagire" tra loro le numerose banche dati a disposizione con l’intento di ottenere, in forma sistematica e relazionale, un reticolo di dati su cui orientare efficacemente i processi di lavoro - le risultanze dei conti correnti bancari e i controlli di coerenza esterna, avevano consentito di procedere alla puntuale ricostruzione di tutte le operazioni commerciali poste in essere dalla società. Società che, in circa 6 anni, aveva perpetrato un’evasione fiscale in relazione a proventi non dichiarati per oltre 12 milioni di euro ai fini dell’iva e delle imposte dirette.

L’indagine aveva inoltre permesso di svelare un’articolata frode Iva con emissione di fatture per operazioni inesistenti, che aveva visto coinvolti altri imprenditori compiacenti, tutti operanti nelle province di Napoli, Caserta e Padova, per un importo complessivo pari a circa 1,5 milioni di euro. Al termine della verifica fiscale, era stato deferito alla Procura della Repubblica di Fermo il rappresentante legale della società per reati fiscali, con conseguente proposta di sequestro per il profitto illecito generato dalle condotte segnalate.

L’operazione si era svolta nel contesto del contrasto ai reati tributari in tutte le loro declinazioni, con particolare riferimento ai circuiti fraudolenti volti all’evasione dell’Iva, nei settori tradizionalmente esposti a maggior rischio. In quest’ottica, l’azione della Guardia di Finanza si era radicata nel sistematico monitoraggio delle più insidiose dinamiche criminali funzionali a permeare ed inquinare il tessuto socio-economico del Paese.

