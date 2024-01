Fdi e Pd critici sugli aumenti dei servizi

E’ unanime il giudizio negativo della minoranza sul bilancio di previsione appena approvato dalla maggioranza. Pd e Fd’I puntano il dito sugli aumenti dei servizi a domanda individuale (trasporti scolastici, mensa, rette asili nido già ritoccata a maggio, residenza anziani, lampade votive, servizi cimiteriali, centri estivi, soggiorni anziani) che penalizzano le famiglie elpidiensi. "E’ una vera e propria stangata quella che si prospetta per i cittadini che usufruiscono dei servizi a domanda individuale – esordisce il Pd -. Inutile la rimodulazione delle tariffe in base all’Isee lineare per raggiungere l’agognata perequazione se, alla base, ci sono aumenti generalizzati anche per famiglie con Isee fino a 15mila euro. Con Isee di 25mila euro ci saranno aumenti più importanti, tutti in doppia cifra fino quasi al raddoppio per i centri estivi. Sono aumenti dettati da una precisa scelta politica non essendo giustificati dai numeri. Le tariffe dei servizi a domanda individuale, grazie alla residenza protetta per anziani che con l’aumento di posti convenzionati genera un profitto, si autofinanziano per il 93% e l’amministrazione ci mette poco di suo". Dello stesso tenore i commenti di Antonietta Schipani e Massimo Meconi (Fd’I): "Il 2024 non sarà un bell’anno per gli elpidiensi vista la raffica di aumenti a carico di famiglie e imprese decise dall’amministrazione e l’aggravio sarà per le famiglie più numerose. Chi ha un secondo e un terzo figlio avrà costi maggiori. Un bilancio senza programmazione, né interventi significativi su ciò che necessario per la città. Non c’è nulla a parte i fondi Pnrr. Una città che muore, un’amministrazione che non sa che strada prendere e si limita a gestire l’ordinario e aumentare le tasse". E Gionata Calcinari (Fd’I) rimarca: "La giunta ha deciso aumenti anche della Tari". "Quali le prospettive di sviluppo per questa città?" chiede Fd’I. "Quale indirizzo vuole dare l’amministrazione al suo mandato? – domanda il Pd - Abbiamo più volte dato la disponibilità a confrontarci sui temi più importanti e lo facciamo di nuovo su due questioni strategiche: l’area Mandozzi e l’ex consorzio".