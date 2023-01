FdI inizia il tour nei quartieri

I Fratelli d’Italia elpidiensi si apprestano a dare il via, domani sera, al tour nei quartieri cittadini dando seguito all’annunciata campagna d’ascolto che hanno voluto promuovere in vista della predisposizione del programma elettorale, con l’intenzione di renderlo più aderente possibile alle istanze di ogni singola parte del territorio. "Ogni incontro – spiega la coordinatrice comunale, Gioia Di Ridolfo – sarà organizzato in maniera specifica e mirata, tenendo conto della situazione del quartiere che ospita la serata, creando momenti di dibattito e confronto costruttivi e propositivi. I protagonisti di questo ciclo di incontri (iniziano tutti alle 21,15 e si tengono nelle sedi dei vari quartieri) sono soprattutto i cittadini che verranno coinvolti in maniera attiva, così da poter avere proposte puntuali e calate sulle esigenze di ogni frazione della città". Il tour pre elettorale inizia domani sera a Cretarola, prosegue il 16 gennaio a San Filippo, il 18 gennaio fa tappa alla Corva, il 20 gennaio sarà la volta del quartiere Centro (nella Piccola), il 25 gennaio a Fonte di Mare, il 26 gennaio toccherà a Marina Picena e, si conclude il 27 gennaio al quartiere Faleriense (nella sede del centro sociale).