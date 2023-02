Mentre proseguono le trattative per individuare la coalizione con cui andare in campagna elettorale, i Fratelli d’Italia elpidiensi hanno concluso il primo tour nei quartieri, unica compagine ad aver cercato questo contatto preliminare con la cittadinanza. ‘Ci siamo’ è lo slogan con cui FdI si è presentata ai cittadini, "lo stesso da cui hanno preso le mosse i sette incontri organizzati per confrontarci direttamente con i residenti sulle criticità delle varie frazioni, per farci carico delle loro istanze e raccogliere richieste in un’ottica di prospettiva futura" spiega la coordinatrice di FdI, Gioia Di Ridolfo che esprime anche soddisfazione per la partecipazione registrata in questa prima iniziativa, vista come segno di una volontà di cambiamento da parte dei cittadini. "In ogni quartiere abbiamo riscontrato, una presenza nutrita e attenta, ma anche tante criticità che i nostri consiglieri comunali, Giorgio Marcotulli e Andrea Balestrieri, hanno evidenziato in questi anni di opposizione seria e propositiva" aggiunge. Su questi aspetti è avvenuto un confronto "utile per comprendere le problematiche che più affliggono i cittadini. Ma abbiamo anche portato una nostra visione di città insieme alle tante proposte avanzate dai consiglieri". Tanto materiale che sarà calato nel programma elettorale.