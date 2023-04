FdI vuole conquistare il Comune con Ciarpella

Ci sono messaggi che arrivano a destinazione senza bisogno di tante parole e, alla presentazione della lista di Fratelli d’Italia (beneaugurante e tattica la scelta della vigilia di Pasqua) basta guardare chi ha accanto il candidato sindaco Massimiliano Ciarpella: la Regione, col consigliere Andrea Putzu (ora con incarichi di rappresentanza anche a Bruxelles) e il Governo, con la senatrice (e coordinatrice regionale Fd’I), Elena Leonardi e il sottosegretario alle Finanze, Lucia Albano.

Tutti pronti e combattivi per conquistare il Comune - "governarlo come Porto Sant’Elpidio merita" è lo slogan - e completare la filiera istituzionale. Insomma, ‘fare filotto’. Il primo affondo verso il centrosinistra è di Putzu: "Stiamo cavalcando l’onda giusta tant’è che siamo di fronte al mare (all’Esabeach, ndr) e il merito per le scogliere è solo del governatore Francesco Acquaroli. Il resto sono chiacchiere. Se, per l’amministrazione uscente la difesa della costa era una priorità, non ci avrebbe investito appena 1 milione di euro sui 28 necessari, spendendo 3 milioni, con mutuo per il ‘Gigli’".

È civico, Ciarpella, non ha la tessera di Fd’I ma rivendica la coerenza di essere sempre stato nel centrodestra, a differenza di altri. Cita il lavoro "svolto con impegno, passione e qualità" dai consiglieri comunali uscenti, Giorgio Marcotulli, premiato col posto di capolista, e da Andrea Balestrieri, secondo in una lista che sul podio piazza la coordinatrice locale, Gioia Di Ridolfo e schiera Devis Alesi, Maria Laura Bracalente, Maurizio Cambiotti, Alfredo Dami, Giuseppe Malcangi, Marino Mozzorecchia, Francesco Giuseppe Pacini, Paola Pandolfi, Stefano Piergentili, Anita Privitera, Maria Letizia Scotucci, Fabio Stortini, Elisa Torresi. "Una lista così bella, con così tanti nomi di peso, il centrodestra non l’ha mai avuta" la chiosa di Putzu.

"C’è aria di cambiamento e noi siamo pronti a raccogliere e vincere la sfida – incita Ciarpella –, crediamo nel nostro progetto allargato, a differenza di quelli creati con tutt’altre logiche. Cambieremo la città con la forza delle idee realizzabili, senza grandi proclami". Per Fd’I, Porto Sant’Elpidio è "una sfida essenziale nell’economia del territorio e della regione. C’è voglia di serietà e capacità di mettere a terra le idee di cui la città ha bisogno – dice Leonardi – e Ciarpella risponde a queste caratteristiche". Albano parla dei primi 5 mesi del governo Meloni della riforma delle autonomie, di euella del fisco, del Codice degli appalti, "fondamentale per il Pnrr di cui ho la delega oltre alla valorizzazione del patrimonio". E, rivolta a Ciarpella che, bando alla scaramanzia, la folta platea incorona già sindaco "ti aspetto a Roma per discutere i problemi di questa città".

Marisa Colibazzi