Febbre Fantasanremo, il Comune:: "Addobbate le vetrine a tema"

Porto Sant’Elpidio si prepara ad entrare nel clima del Festival della canzone italiana non solo con gli ‘inviati’ a Sanremo, ma calandosi nell’atmosfera festivaliera anche nella città che ha visto nascere l’ormai popolarissimo FantaSanremo, intuizione di un gruppo di giovani che ha conquistato milioni di persone. "Ci piace che tutta la cittadinanza si senta in qualche modo parte di questa avventura e sia vicina a ragazzi della nostra città che saranno protagonisti durante le serate del Festival – spiega l’assessore al turismo, Elisa Torresi – Dal 3 al 10 febbraio, per tutta la settimana della kermesse, lungo via Battisti sarà trasmessa in filodiffusione una selezione dei brani più amati di oltre 70 anni di Festival. Le vie del centro saranno decorate con luminarie a tema musicale, creando un canale diretto tra la nostra città e la riviera dei fiori". L’invito rivolto a tutti è di approfittare di questa atmosfera "per trascorrere del tempo in centro, fermarsi nei locali e condividere sui social le foto di queste giornate". E’ stato pensato anche un concorso dedicato alle attività commerciali cittadine. Nella app del FantaSanremo è stata creata una lega intitolata Fanta Commercio Pse, a cui sono invitate a partecipare tutte le attività commerciali della città. "Anche noi ci siamo lasciati contagiare dalla passione per il FantaSanremo – nota l’assessore al commercio, Maria Laura Bracalente – e abbiamo creato una lega invitando i negozianti a iscriversi e formare le loro squadre di 5 artisti". Al termine dell’evento, sommando i punteggi delle diverse serate, sarà decretato il vincitore "che omaggeremo con una targa. Abbiamo proposto ai commercianti del centro di addobbare le vetrine a tema sanremese".