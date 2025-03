Febi: "Molto bene l’inizio dei lavori del biodigestore"

"Esprimiamo grande soddisfazione per la firma e l’inizio dei lavori del biodigestore presso la discarica San Biagio- le parole del consigliere Savino Febi della lista ‘La Città che Vogliamo’- fin dal primo mandato Calcinaro siamo stati fortemente favorevoli alla progettazione: personalmente, da assessore al bilancio e alle partecipate durante il suddetto mandato, più volte ho partecipato a incontri e riunioni finalizzati a tale obiettivo. La nostra lista nasce dall’unione, di diverse anime, attorno al tema ‘ambiente e sostenibilità’: oggi, apprendere che quello sul biodigestore risulta tra i maggiori investimenti dell’amministrazione comunale è motivo di grande orgoglio. L’impianto andrà a recuperare completamente il rifiuto organico e riciclarlo creando metano da immettere in rete: dalla raccolta si sviluppa nuova energia e il digestato rimanente si trasforma in concime. Ora, bisognerà lavorare per potenziare la raccolta differenziata: in questo senso, il biodigestore avrà un impatto positivo anche sulla discarica comunale impedendone il sovraccarico. Il bando del PNNR vinto dal progetto presentato da Asite nella persona del presidente Paradisi prevede un finanziamento a fondo perduto di 25 milioni di euro erogati a step di completamento del progetto che dovrà essere consegnato in 450 giorni; i restanti 11 milioni derivano da mutuo, acceso dal comune di Fermo. Un’ importante occasione di sostenibilità con la messa in funzione del biodigestore per l’intero comprensorio essendo, ad oggi, l’unico della provincia. Da ex assessore al bilancio e alle partecipate, e da capogruppo de ‘La Città che Vogliamo’ saluto l’inizio dei lavori di un progetto che seguiamo con grande favore. Consigliere ‘La Città che Vogliamo’ Savino Febi