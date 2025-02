‘Fede e omosessualità’: se ne parla alla parrocchia di Santa Maria

‘Fede e omosessualità: cammini possibili’: è un tema tanto attuale quanto delicato, su come accompagnare le persone omosessuali nel cammino di fede. Un tema che va affrontato e compreso senza discriminazioni, per percorrere, tutti insieme, le ‘Strade dell’amore’ con una fede confermata, o ritrovata. E’ il tema dei tre incontri che prendono il via stasera nei locali della parrocchia di Santa Maria, promossi dal Centro Culturale San Rocco dell’Arcidiocesi di Fermo e dall’Unità Pastorale di Montegranaro (Veregra Up), in collaborazione con La Tenda di Gionata, associazione cattolica che promuove accoglienza e sostegno verso omosessuali e discriminati. Incontri che nascono per rispondere all’invito del Cammino Sinodale, che ha sottolineato l’importanza di accompagnare le persone Lgbt+ e i loro familiari nelle comunità cristiane. Stasera (ore 21,15, in diretta Fb e YouTube sui canali del Centro Culturale San Rocco di Fermo) si parla di ‘Eros e fede: un conflitto o un’energia da riscoprire?’ col teologo don Roberto Massaro (autore di ‘Si può vivere senza eros’) e la testimonianza di Luigi e Valeria Laviola, genitori membri della Tenda di Gionata. Il 28 febbraio, si parla di ‘Via Crucis di un ragazzo gay: pregare è ripensare’ con l’autore dell’ominimo libro, Luigi Testa, e don Sergio Massironi (autore del blog ‘A misura d’uomo’). Infine, il 12 marzo, incontro con padre Pino Piva (esperto di percorso di accompagnamento pastorale con gli omosessuali) e Gianni Geraci (storico animatore di gruppi di credenti Lgbt+) su ‘Dignità e responsabilità: un cammino di liberazione’. m.c.