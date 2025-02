Fede e Ruggeri:: "Concorso da rifare, adesso chi paga?"

"I concorrenti di Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia e Emilia Romagna dovranno ripetere il concorso Pnrr per docenti di laboratorio. Ventimila i posti messi a concorso in Italia grazie alle risorse del Pnrr, ma per colpa degli errori scaturiti dalla gestione della prova di esame per i partecipanti nelle Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia ed Emilia Romagna sarà tutto da rifare. Chi pagherà per questo disastro?". A chiederselo sono l’onorevole Giorgio Fede e la consigliera regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, a seguito dell’annullamento da parte del Tar di Ancona, del concorso che si era svolto nel maggio 2024 a Porto San’Elpidio, la cui organizzazione era stata affidata, all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. "E’ evidente che l’unica cosa che accomuna davvero la filiera FdI dalle Marche fino al Governo è la capacità di non saper risolvere alcunché. E a farne le spese, in questo caso, saranno i 174 concorrenti che avevano già superato gli scritti".