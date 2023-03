Federici lascia l’ambulatorio, Ortezzano resta senza medico di base

La comunità perde il medico di base in servizio da due anni e i cittadini chiedono spiegazioni al Comune, mentre la minoranza consiliare fa richiesta di accesso agli atti per comprendere quale ragione abbia portato a perdere un servizio fondamentale per la comunità. C’è confusione ad Ortezzano, dove la dottoressa Denise Federici, esercitava il servizio ambulatoriale due volte a settimana nel locale comunale, dal febbraio 2021, data che coincise con il pensionamento del dottor Botticelli e l’impegno dell’allora sindaco Giusy Scendoni, prossima alla scadenza di mandato, che fece il possibile per proseguire il servizio. Alla luce della scarsità di personale medico e della volontà di garantire il medico ad Ortezzano, Scendoni deliberò l’uso dello stesso locale del Comune utilizzato da Botticelli, per lo svolgimento dell’attività della dottoressa Federici che nel tempo è proseguita regolarmente fino a pochi giorni fa. Con un post affidato ai social, il sindaco di Ortezzano Carla Piermarini, ha annunciato che "a seguito dell’improvvisa decisione della dottoressa di chiudere il suo studio medico presso i locali comunali, l’amministrazione si è già attivata affinché nell’ambulatorio di Ortezzano sia presto presente un nuovo medico di medicina generale". La notizia però non è stata gradita dalla comunità, che, al cospetto della fiducia e stima costruita in questi due anni con la dottoressa Federici, vuole conoscere le ragioni alla base di questa perdita del servizio, espresse con determinazione sui commenti social alla notizia del sindaco. Al fine della stessa chiarezza, la minoranza ha fatto richiesta di accesso agli atti per dare una risposta alla comunità e capire quale sia la motivazione che spoglia il Comune di un servizio così importante. Nel frattempo la dottoressa Federici, ha rassicurato tutti i suoi pazienti che potranno essere seguiti nei propri ambulatori di Rubbianello e Porto San Giorgio, rimarcando il rispetto dell’etica professionale che nulla ha a che fare con scelte improvvise e prive di logica.

Paola Pieragostini