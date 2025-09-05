Federico Mora alla Swisspeak700 trail. Vince la seconda parte e sfiora il podio

Nonostante i 700 km sulle gambe percorsi in 11 giorni, Federico Mora (39 anni), fisioterapista, osteopata elpidiense appassionato di trail running, al traguardo nella svizzera Le Bouveret (da dove era partito, unico italiano, il 25 agosto, tra i 100 atleti ammessi da tutto il mondo) c’è arrivato saltellando baldanzoso: è stato il primo a tagliare il traguardo della Swisspeak700 Trail, vincendo la seconda parte di una gara ritenuta tra le più lunghe e le più dure. Il vero vincitore è stato un atleta professionista, il nepalese Sherpa, ma Mora resta indiscutibilmente il vincitore morale. Colui che ha fatto l’impresa. "Sei entrato nella storia del trail" lo osannavano familiari, genitori e sorelle su tutti, e amici collegati notte e giorno sul canale Telegram, ancora carichi di adrenalina nel condividere le avvincenti fasi finali, che lo hanno sostenuto per tutto il tempo. Bisognava completare l’arrivo dei 56 concorrenti rimasti in gara per capire se Mora aveva conquistato un posto sul podio oppure no, ma per il trail runner elpidiense era già una straordinaria vittoria essere riuscito a completare il percorso.

"E’ stata durissima e adesso ho un sonno incredibile" le prime parole appena varcato il traguardo, accolto dai suoi ‘angeli custodi’: Simone Belleggia e Alessandro Cecchi che nella seconda fase della gara si sono presi cura di lui durante le soste, mentre nella prima settimana, il compito era toccato a Stefano Maraessa, Sergio Giordani e Matteo Castignani. "Negli ultimi giorni, dovevo guadagnare tempo, per cui i ristori li ho saltati quasi tutti - racconta Mora, per tutti il SuperSecco - Pensavamo che la prima parte non fosse cronometrata come lo scorso anno, come la seconda. Invece erano entrambe cronometrate. Perciò, sono partito in tranquillità. Compreso l’errore, nella seconda parte ho cercato di recuperare: sono partito forte e ogni giorno mi sentivo più forte".

Tra il 31 agosto e oggi ha percorso una media di 100 km al giorno, 380 in totale. "Le montagne non hanno cime altissime, ma le salite partono dalle valli fino in cima e sono lunghissime, così come le discese che sono pure peggiori". Una forza della natura. "Importa poco se arrivo terzo, quarto o quinto. Ma se andrò a podio sarà per una questione di minuti e sono quelli che ho risparmiato con i ristori, con i cambi e il merito sarà tutto dei miei angeli custodi". Per il resto, SuperSecco la Swisspeak700 Trail l’ha vinta comunque.

Marisa Colibazzi