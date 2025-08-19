Federico Mora alla Swisspeaks trail

Un anno fa, di ritorno dalla gara di trail running Tor des Glacier (in Valle d’Aosta), una delle competizioni più dure al mondo (450 km su un dislivello di 32mila metri attraverso le Alte Vie delle Dolomiti) Federico Mora (39 anni), fisioterapista e osteopata elpidiense (originario di Sant’Elpidio a Mare) aveva assicurato che dopo quell’impresa avrebbe smesso di affrontare sfide così difficili, rischiose, oltre che avventurose e adrenaliniche. Nessuno ci ha creduto. E difatti, Mora non ha appeso alcuno scarpino al chiodo, anzi, ha deciso di rilanciare, puntando ancora più in alto e, il 25 agosto, unico italiano selezionato tra i 100 iscritti, partirà da Le Bouveret (vicino al Lago di Ginevra) per la Swisspeaks trail, la gara più lunga e più dura del mondo. "Sono 700 km su un dislivello di 50mila metri. Per dare l’idea è come se si andasse a piedi da Civitanova a Crotone e, nel mezzo, salendo e scendendo 6 volte dall’Everest, oppure fare 50 volte andata e ritorno il tragitto da Foce di Montemonaco al Lago di Pilato" si diverte a tradurre la distanza Mora, per tutti ‘SuperSecco’ (è anche il nome della pagina Instagram dove sarà possibile seguire la sua avventura). Alla Swisspeaks trail si accede solo se si sono completate due gare da oltre 300 km e l’organizzazione seleziona i 100 che hanno il ranking più alto. Mora i requisiti li aveva tutti. "Rispetto a Tor des Glaciers la distanza da affrontare è quasi il doppio, ma la montagna mi sembra meno ostile, anche se la distanza sarà tremenda e va considerato che l’arrivo è il 7 settembre".

La gara si divide in due step: "330 km nel primo in 150 ore, che gestiamo come ci pare. Il secondo step sono 380 km, e sarà la parte cronometrata". L’anno scorso, su 100 sono 54 sono arrivati al traguardo, ma Mora non ci pensa: ha un ottimo allenamento, entusiasmo da vendere e un’altra sfida con sé stesso da vincere. "Avrò un doppio team che mi accompagnerà. Stefano Maraessa, Sergio Giordani e Matteo Castignani verranno col camper; in auto ci sono quelli che mi accompagnano sempre, Simone Belleggia e Alessandro Cecchi. Per l’equipaggiamento necessario devo ringraziare lo sponsor tecnico, Quota Cs di Simone Corradini, a Sant’Elpidio a Mare". Nei giorni scorsi, Mora è stato ricevuto dal sindaco Ciarpella e dall’assessore allo sport, Farina, che gli hanno fatto i migliori auguri per una avventura in cui porta, letteralmente, il nome della città su vette altissime.

Marisa Colibazzi