Federippi ospite di ’Trasform-azioni’

Terzo appuntamento per la rassegna ‘Trasform-azioni. Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promosso dal Centro Giovanile Casette e della cooperativa EraFutura che lo gestisce: domani sera l’appuntamento è con Federica Fabrizio, in arte Federippi. La giovane (26 anni) influencer e attivista dialogherà con Laura Gaspari (On the Road) per presentare il suo libro ‘Femminucce. Donne che cambiano le regole’ (Rizzoli editore) appena uscito nelle librerie. "La convinzione che la debolezza sia associata alle donne si regge sulla nostra sistematica esclusione dai libri di storia, dalla politica, dalle classifiche musicali, dalla ricerca – dice la Fabrizio –. Attraverso questo libro le ‘femminucce’ smettono di rappresentare lo standard sociale di debolezza assoluta: da oggi lottano, si impadroniscono di tutti gli spazi, urlano, cantano, resistono, ballano". Nel libro si incontrano donne vissute in epoche differenti, alcune molto lontane da noi e tra loro, altre decisamente più vicine, ma tutte incasellate in spazi troppo piccoli, unite dall’urgenza di dire qualcosa. La rassegna promossa dal Centro Giovanile Casette nasce per fare delle periferie dei luoghi di cambiamento perché anche fuori dalle grandi città si possono costruire occasioni di incontro e crescita.