Fedrizzi: "A Dubai una bellissima esperienza"

Tutto pronto oggi per la partenza alla volta di Dubai per affrontare il Torneo Internazionale al quale è stata invitata la squadra di coach Massimiliano Ortenzi, una grande opportunità di confronto con squadre arrivate di alto livello e che possa tenere anche alto il tono agonistico della squadra. Partirà lo staff e la squadra ma non per una vacanza premio bensì per andare a migliorare come sempre ma ci sarà anche la possibilità di seguire le gare del Torneo live su Dubai Sport Channel.

Tra i protagonisti ci sarà ovviamente un pilastro come Michele Fedrizzi, uno dei trascinatori della squadra e che è pronto a questo finale di stagione che non si ersaurirà di certo a Dubai. "Partiamo per il Torneo Internazionale di Dubai e penso che sarà una bellissima esperienza per tenerci allenati in vista poi del playoff per il quinto posto. Non conosciamo le squadre che andremo ad affrontare ma sicuramente sarà di livello internazionale, quindi sarà una bella esperienza e una bella prova per tutti di noi".

Ritmo gara da ritrovare, allenamenti intensi in corso perché ad attendere ci sono i play-off per quinta piazza che inizieranno ad aprile con un mini-torneo a sei squadre, completato poi da gare uniche di semifinali e finali per le prime quattro classificate. "Per noi prendere parte ai playoff che mettono in palio un posto in Challenge Cup è una gran bella soddisfazione anche se credo ci attenda un mini-torneo molto particolare. Quattro squadre arrivano dai play-off scudetto e quindi magari saranno anche un po’ provate fisicamente. Vediamo ciò che ne verrà fuori".

Ma Michele Fedrizzi è ormai un punto fermo di questa realtà, protagonista assoluto in campionato anche lo scorso anno in A2 e difficile da dimenticare anche il suo ace finale a Siena che ha significato Superlega. "A livello personale quella di Grottazzolina è una grandissima esperienza. Erano tanti anni che speravo di tornare in Superlega e ammetto che avevo quasi perso le speranze. Per fortuna poi qui sono riuscito a trovare un bellissimo ambiente, ho ottenuto la fiducia dello di staff, della società e dei tifosi: tutto questo indubbiamente mi ha aiutato moltissimo".

E dunque tutto pronto per due mesi decisamente molto intensi tra tornei e play-off ma anche con la certezza assoluta che nella prossima Superlega ci sarà ancora la Yuasa Battery a rappresentare il territorio, una Yuasa che sta iniziando anche a muovere ovviamente in chiave roster per la prossima stagione.

Roberto Cruciani