Fedrizzi e Yuasa uniti fino al 2027. Con un intermezzo anche in Arabia

Si consolida il matrimonio tra Michele Fedrizzi e la Yuasa Battery Grottazzolina che durerà fino al 2027. Questo l’annuncio della società Yuasa dato ieri mattina con una apposita conferenza stampa.

"Annunciamo oggi, con grande soddisfazione – sottolinea il presidente Rossano Romiti - il rinnovo del contratto di Michele Fedrizzi. Michele è arrivato da noi nel 2023 con un biennale, con l’obiettivo di provare a vincere l’A2 e di fare un anno di Superlega insieme inseguendo il sogno di mantenerla; ora che questo sogno si è realizzato ci è sembrato importante provare a ripartire da lui, una conferma fortemente voluta, nonostante le tante richieste piombate inevitabilmente sul ragazzo dopo la stagione disputata, e che vedrà Fedrizzi con la maglia di Grottazzolina anche per le prossime due stagioni, siamo certi che si tratti dell’uomo giusto al posto giusto".

Trentatre anni, esperienza da vendere per lo schiacciatore trentino che ha dichiarato amore alla Yuasa: "E’ per me un passo importante. Ho vissuto una carriera fatta di tanti contratti di un anno, e come ho spesso dichiarato avevo ormai perso le speranze di trovare un ambiente che mi permettesse di ritrovare la Superlega da protagonista, sono grato al club per l’opportunità. Ho rifiutato proposte anche economicamente più vantaggiose con la precisa idea di non voler lasciare un ambiente che mi ha dato la tranquillità, anche emotiva, necessaria per dimostrare di poter competere ancora a questi livelli, è una scelta che rende anche il giusto merito alla realtà sportiva che mi ha permesso tutto ciò".

Poi riprende la parola il presidente Romiti: "I dieci giorni passati a Dubai sono stati molto proficui dal punto di vista sportivo. Fedrizzi, come molti giocatori del suo livello, ha una clausola contrattuale che, al verificarsi di determinate condizioni, gli consente di liberarsi per giocare l’ultima parte di stagione all’estero. Nel suo caso, in assenza di playoff scudetto, c’è questa possibilità, ed il torneo disputato gli ha inevitabilmente attirato attenzioni nel mondo arabo. Il club pertanto non ha potuto fare a meno di concedergli questa importante chance professionale".

E qui arriva la chiamata dall’Arabia della squadra Al-Nasr pronta ad accoglierlo fino al 22 maggio per la parte finale della stagione: "Ritroveremo Michele arricchito da un’esperienza del genere e continuerà ad essere un giocatore della Yuasa Battery Grottazzolina, è un po’ come se laggiù giocassimo anche noi". A fargli eco le parole dello stesso Fedrizzi: "Si è presentata questa occasione per me interessante. Farlo per un mese o due è invece un’esperienza che ho voluto cogliere".