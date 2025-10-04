Felici ’espulso’ dal consiglio: "E’ finita male"

"Ci siamo lasciati molto male con il sindaco Armando Altini, dopo oltre 20 anni di collaborazione, la politica è entrata nel Consiglio comunale di Falerone". Sono le parole del consigliere di maggioranza Taino Felici, che nell’ultimo Consiglio comunale è stato sostituito dall’assise con la surroga in favore di Massimo Brasili. "Ho appreso dalla stampa che il motivo per cui sono stato espulso dal Consiglio comunale – spiega Taino Felici – siano le tre assenze non giustificate in Consiglio, ma questo non risponde alla mia posizione, quando dal fatto che non mi riconosco più nell’opera di quest’Amministrazione e quindi ho deciso volontariamente di allontanarmi. Voglio precisare un paio di situazioni, ho collaborato ricoprendo vari incarichi oltre 20 anni con Armando Altini da quando era assessore fino al suo incarico di sindaco. La nostra lista è stata sempre civica, è vero che al suo interno ci sono persone di dichiarata appartenenza politica, ma la lista ha lavorato sempre in forma civica per la comunità di Falerone. Infine, gran parte dei componesti della lista che è stata presentata alle ultime elezioni sono persone indicate da me personalmente. Abbiamo sempre lavorato nel rispetto delle parti e della persona, dividendoci gli impegni, questo fino a qualche tempo fa. Per lo scarto di un voto non sono stato nominato assessore, ma non è la carica che mi ha infastidito, quando piuttosto il fatto che è ormai evidente che la politica è entrata nel nostro gruppo, perché forse sempre più conveniente. Su questo specifico argomento ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco Altini, ma onestamente ci siamo lasciati molto male".

a.c.