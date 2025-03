Felicioni entra nei Civici Marche:: "Sì alla concretezza dei temi"

Alessandro Felicioni aderisce a Civici Marche. Il commercialista, già candidato sindaco con una lista civica, sposa il progetto del movimento politico rappresentato in assemblea regionale, dal consigliere Giacomo Rossi. "La mia adesione a Civici Marche - spiega Felicioni - è la naturale conseguenza per chi, come me, ha sempre fatto del vero civismo la stella polare del proprio impegno in politica. La concretezza dei temi affrontati, l’attenzione verso le piccole realtà e la reale presenza su tutto il territorio dei Civici Marche, sono tra i motivi che mi hanno spinto a questa scelta". Soddisfatti Rossi e il presidente regionale dei Civici Marche, Matteo Pompei: "La sua scelta, ragionata e motivata, arricchisce Civici Marche in termini di esperienza e impegno per il territorio e riflette il crescente consenso e la fiducia che il nostro progetto civico regionale sta riscontrando nella regione. Grazie al nostro coordinatore della provincia di Fermo, Simone Gobbi, per l’importante lavoro di radicamento del movimento nel fermano".