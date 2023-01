Felicioni Ripa e Pezzola presentano ’Coalizione civica’

Senza Fili, Orizzonti Possibili, Città e futuro: basterebbero i nomi delle tre liste che compongono la ‘Coalizione Civica per Porto Sant’Elpidio’ a spiegare i tratti salienti della formazione di nuovo conio per la quale ci mettono la faccia Attilio Ripa, Lorenzo Pezzola e Alessandro Felicioni. ‘Senza fili’ perché "ognuno di noi ha una sua ideologia ma, in un contesto amministrativo, è chiamato a scegliere liberamente per il bene della collettività libero da lacci e lacciuoli" hanno detto. ‘Orizzonti possibili’ in riferimento alla volontà "di amministrare il paese avendo una visione di lungo periodo, con persone che possano disegnarla e avere la forza per attuarla, con idee chiare e concrete". ‘Città e futuro’ perché "guardiamo la Porto Sant’Elpidio dei prossimi 10-15 anni, senza recriminare e condannare scelte già fatte, benché non condivise, ma valorizzando quello che c’è". Da dove si parte? Fondamentale è il progetto intorno al quale chiamano a raccolta soprattutto i cittadini "che devono rendersi conto che stiamo parlando di qualcosa che è loro. Va ricreato il senso di comunità. Vogliamo essere la molla che li fa scendere in campo". Dopo il Franchellucci bis, per Felicioni, Ripa e Pezzola si va verso un ineludibile ricambio generazionale, accennano ad "alcune defezioni importanti (Marco Traini?, ndr) e a subbugli in maggioranza. E’ arrivato il momento di dare al paese una nuova classe dirigente, fresca, competente". Parlano di progetti e obiettivi, sono aperti a cittadini, movimenti civici e ai partiti ma "non seguiremo le bizze di alcuni, né patiremo conflitti interni o aspirazioni personali". Coalizione Civica operazione simile al Laboratorio Civico? "No, - chiarisce Felicioni - è un percorso inverso. Qui, per ora, si sono unite tre anime per un unico progetto. Non è un progetto intorno a una persona come è stato anni fa. Laboratorio Civico ha fatto un percorso diverso. Fin da prima della mia uscita, c’è stata una linea che li ha portati dove sono ora con l’endorsement di alcuni partiti a prescindere dal progetto. Faccio fatica a capire come possa essere stata possibile una tale lega (di metalli) in cui non si capisce chi è cosa". E il candidato sindaco? "Se vogliamo attirare altri, non possiamo dire che è già tutto pronto. Abbiamo persone spendibili ma potrebbe esserci qualcun altro, che può arrivare anche da una diversa estrazione che sia più aggregante". m. c.