Fendi ’adotta’ l’Ipsia Ostilio Ricci Integrazione di scuola e lavoro

Il progetto di Altagamma ’Adotta una Scuola’, nato nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, giunge alla seconda edizione proseguendo nell’intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecniche-professionali e il mondo industriale e di rispondere così alle più attuali esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di talenti manifatturieri, di ’Talenti del Fare’. E in questo contesto Fendi ha adottato l’Ipsia Ostilio Ricci. Altagamma è la Fondazione che riunisce dal 1992 le migliori imprese del Made in Italy d’eccellenza che operano in 7 settori: moda, design, alimentare, gioielleria, motori, nautica e ospitalità. "Il progetto Adotta una Scuola comporta un processo collaborativo codificato che tende a ridurre il divario tra domanda e offerta di questi profili integrando i programmi didattici per rispondere alle più attuali esigenze delle aziende", ha dichiarato Stefania Lazzaroni, direttrice generale di Altagamma.

"Lo studio Altagamma-Unioncamere – ha aggiunto – ha evidenziato una rilevante difficoltà a reperire talenti manifatturieri: si stima siano circa 346.000 le figure professionali che serviranno, ma solo uno su due sarà identificata. Un paradosso in un Paese che vede il 23% di disoccupazione giovanile. Siamo orgogliosi che i marchi Altagamma abbiano voluto attivarsi e partecipare al progetto con generosità e spirito di collaborazione". Secondo lo studio Altagamma-Unioncamere il fabbisogno

di profili tecnici e professionali nei prossimi cinque anni è stimato in 346.000 rispetto ai 236.000 del 2019. Cresce dunque il fabbisogno di figure professionali manifatturiere, di cui però ad oggi solo il 50% riesce ad essere soddisfatto.