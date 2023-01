"Ferie bloccate e riposi saltati: ecco la sanità"

Non basta il taglio di un nastro per risolvere i problemi della sanità fermana. Lo ribadisce Giuseppe Donati, segretario Cisl Fp, che nei giorni scorsi ha incontrato il commissario dell’azienda territoriale di Fermo Roberto Grinta e i consiglieri regionali del territorio per sollecitare maggiore attenzione. "C’è un grande distacco tra le feste di inaugurazione e la realtà vissuta e percepita da chi la sanità e la salute è chiamato a garantirla sul posto di lavoro – spiega Donati –. Purtroppo tale abissale distacco, lo avverte anche il cittadino comune per ottenere una prestazione sanitaria nel fermano. Finora il cambiamento è stato più promesso che reale". Il sindacato chiede dove sono i professionisti e gli operatori che servono per riempire i contenitori vuoti, inaugurati ma non funzionanti: "Ad oggi sono bloccate le ferie, i riposi contrattuali saltano come i grilli e al momento non ci sono minimamente le condizioni per programmare nulla nemmeno nel brevissimo tempo. Va detto che nel piano di fabbisogno 2023 spariscono le circa 50 unità di personale con contratto a tempo determinato. Ciò farebbe presupporre la non volontà di proroga alla scadenza di aprile".

Per la Cisl l’altra emergenza mai risolta è quella del Pronto soccorso di Fermo con il 70 per cento dei medici delle cooperative che percepiscono il loro gettone premio e poi ripartono per chi sa dove. "Emergenza mai risolta quella di un numero di infermieri e di Oss – aggiunge – che è inaccettabile e i malati restano sempre più soli. Emergenza mai risolta quella dell’adeguamento della parte amministrativa con la copertura di figure appropriate per rendere celeri le pratiche che servono ai dipendenti ma anche agli utenti. Così come non si è mai risolta l’emergenza dell’adeguamento del settore tecnico sanitario che pur avendo apparecchiature di ultima generazione, non riescono a farle lavorare perché manca il capitale umano e professionale".

Tutto questo secondo Donati porterà in prospettiva alla fuga di professionisti da Ast Fermo o peggio la scarsa volontà per venirci a lavorare: "Fioccano le rinunce alle chiamate per assunzione. Abbiamo ribadito la necessità di investire di più su Fermo, l’azienda che ha sempre avuto i conti in ordine ma non ha mai ricevuto un riconoscimento per questo. Ci rivedremo a fine gennaio con Grinta per avere le risposte ai quesiti posti soprattutto sul piano straordinario di assunzioni. La situazione del personale della sanità, di una gravità estrema come riconosciuto anche dallo stesso commissario necessiterà di prese di posizione sindacali molto decise. Per questo, la Rsu organizzerà un’assemblea generale del personale per decidere insieme ai dipendenti le iniziative da portare avanti".

Angelica Malvatani