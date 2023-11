Ferito da muletto: a Torrette

Sposta materiale edile con il muletto ma viene travolto dal carico, arriva l’eliambulanza. L’incidente intorno alle 16 di ieri a Ponte Maglio: l’ex titolare ora in pensione di una ditta specializzata di materiale edile, stava spostando del materiale all’interno dell’azienda di famiglia con un muletto, ma per cause in corso di accertamento parte del carico si sarebbe rovesciato colpendo in pieno l’uomo alla guida del mezzo. I familiari hanno subito lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la Croce Azzurra di Santa Vittoria, che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’uomo al momento dell’imbarco era cosciente, ma a causa di un brutto trauma ad una gamba è stato trasferito in codice rosso a Torrette di Ancona.