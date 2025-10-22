L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Fermo
CronacaFerito gravemente alla mano dall’elica da parapendio: cosa è successo all’aviosuperficie
22 ott 2025
REDAZIONE FERMO
Ferito gravemente alla mano dall’elica da parapendio: cosa è successo all’aviosuperficie

Vittima un 44enne all’aviosuperficie di San Marco alle Paludi (Fermo): la stessa dalla quale decollò per il suo ultimo volo il campione austriaco Felix Baumgartner, re delle sfide estreme

Fermo, 22 ottobre 2025 – Grave lesione a una mano per un 44enne, stamattina all'aviosuperficie di San Marco alle Paludi (Fermo). La dinamica dell'incidente ancora è poco chiara: dalle prime informazioni, sembra che l'uomo stesse maneggiando l'elica di un parapendio quando si è messa in moto partita, ferendolo gravemente a una mano.

Scattato l'allarme, sul posto sono subito arrivati i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio ( Fermo). I sanitari hanno medicato il 44enne per il quale, però, data la gravità delle lesioni riportate alla mano, è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, atterrata sull'aviosuperficie: il paziente che è stato poi trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona.

L'aviosuperficie di Fermo, teatro dell'incidente, è la stessa dalla quale decollò, per il suo ultimo volo, lo scorso 17 luglio, il campione austriaco Felix Baumgartner, re delle sfide estreme dopo essere precipitato con un parapendio a motore a Porto Sant'Elpidio. 

