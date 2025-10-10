Ferito in Mongolia, il ritorno a casa

E’ rientrato finalmente in Italia Rudy Di Flavio, il giovane 32enne originario di Massa Fermana, che lo scorso 6 settembre era stato accoltellato in un ostello di Ulan Bator in Mongolia. Si è finalmente chiusa la brutta avventura in cui è rimasto coinvolto il giovane fisioterapista che seguendo il suo spirito di avventura, la voglia di conoscere nuove culture e popoli, il 19 marzo del 2024 era partito da Massa Fermana in sella alla sua bici, per un lungo cammino di migliaia di chilometri che lo ha portato ad attraversare la Grecia, Turchia, Iran, Iraq, Kazakistan, Cina fino a raggiungere la Mongolia, ultima tappa del suo lungo viaggio.

Proprio a Ulan Bator in Mongolia, nel pomeriggio di sabato 6 settembre mentre Rudy Di Flavio era ospite di un ostello, è stato accoltellato senza un motivo apparente da un uomo di origini americane con precedenti, subito fermato dalla polizia locale, con sette fendenti alla schiena. L’italiano è stato prima soccorso da due studenti tedeschi e poi trasferito in ospedale dove a seguirlo con massima attenzione si è mobilitata subito anche l’Ambasciata italiana in Mongolia. Le sue condizioni sono apparse comunque subito stabili, tanto da scongiurare il pericolo di vita.

Una volta acquista la notizia, la famiglia si è subito attivata per raggiungere Rudy Di Flavio in Mongolia, ed è stata la sorella a seguirne la degenza in ospedale. Una degenza durata circa 30 giorni poi finalmente ieri il rientro in Italia, ad accoglierlo la famiglia che lo attendeva da tempo.

Nel suo racconto del viaggio, Rudy Di Flavio, ha sembra ribadito che l’accoltellamento non ha piagato il suo spirito, e che questo fatto non centra nulla con la straordinaria esperienza di vita vissuta durante il viaggio. Nel pomeriggio e serata di ieri sono stati molto, amici, conoscenti e familiari che sono andati a trovarlo e salutarlo, persino il sindaco Gilaberto Caraceni, a nome di tutta la popolazione di Massa Fermana ha voluto portare un personale ‘ben tornato’ a Rudy dopo questa avventura.

Alessio Carassai