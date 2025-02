Fermana, adesso deve parlare il campo

Il confronto atteso c’è stato e il gruppo sembra essersi compattato. La Fermana riparte dopo i quattro schiaffi pesantissimi subiti a Notaresco e lo deve fare immediatamente perché da tre gare la classifica gialloblù è assolutamente ferma. E la squadra ora però ha finito anche tutti i paracadute e le ancore di salvataggio. Dopo il cambio in panchina con l’addio a Dario Bolzan, l’arrivo di Fabio Brini ha subito dato una scossa rapidissima all’ambiente con sette punti in tre gare, dopo il primo ko, che avevano ridato grande entusiasmo. Ma quello che era soprattutto piaciuto e balzato agli occhi è stato l’atteggiamento della squadra nei successi di Ancona e in casa contro l’Atletico Ascoli. Il sangue agli occhi, la voglia di lottare su ogni pallone, la pressione portata con ferocia sulla tre quarti campo difensiva con la squadra compatta e con linee strettissimi ma anche un recupero palla e la trasformazione dell’azione da difensiva in offensiva. Ovvero lo spirito semplice, basilare di chi vuole assolutamente salvarsi ma anche e soprattutto quello di chi vuole salvarsi. Un atteggiamento che ricordava (con i dovuti raffronti) la Fermana di Flavio Destro in Serie D. Un 4-3-3 tutta sostanza, determinazione e ferocia. Ma quella squadra aveva tante frecce in attacco, quelle che mancano alla Fermana attuale, numericamente risicatissima davanti e in generale con pochissimi gol nelle gambe. Un atteggiamento tra l’altro che si è perso completamente domenica scorsa: molli e prevedibili, molto nervosi e propensi più a protestare che correre. Così non può andare avanti, gli alibi sono finiti e anche le giustificazioni. Mister Brini era anche disposto ad un passo indietro, a rimettere il proprio mandato proprio per tirare fuori la fame necessaria alla squadra. Ora non si scherza più, non c’è neanche troppo tempo per rimediare ad eventuali e ulteriori scivoloni. A partire da Chieti, squadra in formissima con due vittorie nelle ultime due trasferte a Isernia e Teramo ma anche reduce da due pareggi in casa contro Ancona e Fossombrone.