Fermana affidata a Savini. Oggi primo allenamento

La fumata bianca è arrivata dopo le ore 20: Mirko Savini è il nuovo allenatore della Fermana. Una decisione che ha richiesto praticamente tre giorni e diversi contatti ma che alla fine è ricaduta sul tecnico romano, prima volta come primo allenatore dopo una lunga esperienza da vice di Christian Bucchi. Questa la nota ufficiale della Fermana. "La Fermana comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Mirko Savini. Già calciatore gialloblù, tra il 2000 e il 2002, indossa poi le maglie di Ascoli, Fiorentina, Napoli, Palermo, prima di vivere l’avventura greca con la divisa del Paok Salonicco. Da allenatore inizia la sua carriera nelle giovanili del Pescara, prima di seguire Cristian Bucchi come allenatore in seconda in tante piazze prestigiose: Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento, Empoli, Triestina ed Ascoli. Benvenuto mister!". Per lui primo allenamento ufficiale nella giornata di domani, tre sole sedute prima della difficile trasferta di Teramo. Un compito decisamente complicato e una scelta difficile quella di Savini arrivata dopo tanti colloqui e altrettanti "no, grazie" arrivati negli ultimi giorni. Partiamo da quello di Massimo Paci contattato dal ds Paolucci con la trattativa che non è neanche iniziata. Ci ha pensato un po’ prima di dire no invece Maurizio Lauro, stessa linea tenuta anche da Davide Ciampelli e dall’ex Pineto Roberto Beni, per lui sarebbe stato un ritorno sulla panchina canarina. Nella serata di martedì poi sono iniziati a circolare altri nomi come quello del 58enne Massimiliano Maddaloni, vice Ferrara alla Juve: anche lui breve riflessione prima del no. Ma iniziava anche a circolare il nome di un altro ex canarino come appunto Mirko Savini e da subito è sembrata una candidatura importante. Un compito decisamente complicato ma Savini conosce bene l’ambiente di Fermo e questo è un vantaggio, dalla sua ha anche grande entusiasmo di questa prima volta da responsabile tecnico e di sicuro grinta e motivazioni non mancheranno di sicuro.

Roberto Cruciani