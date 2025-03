Fermana al lavoro . Oggi test in famiglia

Continua a lavorare con intensità la Fermana che oggi chiude questa settimana senza sfide ufficiali con una sfida in famiglia, almeno secondo il programma previsto. Poi preparazione che si interromperà per riprendere la settimana prossima con la settimana tipo alla volta della sfida con il Fossombrone che segna di fatto l’avvio di sette finali consecutive. Un rush finale nel quale non si possono fare calcoli in alcun modo, non esistono tabelle e ruolini di marcia da seguire. La Fermana in questo momento deve solo scendere in campo e dimostrare di voler tenere in vita la stagione. Lo devono fare in primi i giocatori in campo con il giusto atteggiamento ma soprattutto con il temperamento e la voglia che il pubblico di Fermo merita. Mirko Savini conosce bene la gente di Fermo e sa quanto ama quella maglia che vogliono vedere sudata. Insomma il tempo delle chiacchiere è finito, ad ogni livello, sia in campo che dietro la scrivania. Serve solo compattarsi e far parlare il rettangolo verde magari evitando quei crolli repentini nell’ultimo terzo di gara che, da gennaio soprattutto (ma anche prima), sono costati tantissimi punti. Qualche elemento con acciacchi si è visto in settimana e va recuperato perché ogni risorsa diventa fondamentale per una squadra ultima, con il peggior attacco del girone e che fatica tremendamente ad andare in gol. Intanto, uno sguardo fuori dal campo perché la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date della posta season. I play-off saranno protagonisti con le semifinali l’11 maggio e la finale sette giorni dopo: in entrambi i casi, gara unica in casa della squadra meglio piazzata al termine del campionato. I play-out si giocheranno in gara unica, sempre in casa della meglio classificata, l’11 maggio alle ore 16. Ci si gioca tutto in gara unica: in caso di parità al novantesimo, tempi supplementari che, permanendo la parità, porterebbero alla retrocessione della squadra con il peggior piazzamento finale, insomma quella che ha giocato in trasferta. Attenzione, in caso di 8 o più punti di distacco tra tredicesima e sedicesima, niente play-out.