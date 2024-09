Fermana all’attacco. Preso l’under Leonardi

Doppia seduta di allenamento nella giornata di ieri per la Fermana che si avvicina sempre più all’esordio in campionato in casa della Recanatese, con l’attesa che sale soprattutto nell’adrenalina dei tifosi che vogliono vedere all’opera in gare ufficiali e con i tre punti in palio la nuova Fermana. Allenamento mattutino completamente sulla parte fisica perché la squadfra ha ancora bisogno di mettere benzina nelle gambe, con molti lavori di forza cui la squadra è stata sottoposta del preparatore atletico Quintili sotto l’occhio attento di mister Bolzan. Pomeriggio invece lavoro in campo con diverse situazioni gara provate e in particolare si aggressione e recupero palla, uno dei mantra del tecnico gialloblù. In campo c’era anche Andrea Bianchimano freschissimo di firma e subito al centro delle indicazioni tattiche della squadra. E’ lui il perno centrale di un attacco che sarà chiamato ai lati a cercare molto il fondo per poi indirizzare in mezzo dove l’ariete milanese avrà il compito di sfruttare al meglio i suoi 196 centimetri. Tanti giocatori a disposizione di mister Bolzan ed è normale in questa fase, con un mercato dilettanti ancora aperto per tutto il mese di settembre, che si debbano fare ancora molte valutazioni soprattutto per quello che riguarda la cerniera under. Una dozzina ed oltre tra 2005 e 2006 sono un numero molto alto e sicuramente una scrematura prossimamente sarà fatta anche per permettere ad alcuni di loro di avere nel corso della stagione un minutaggio adeguato per poi tornare utili alla causa, magari nella seconda parte dell’anno o direttamente la prossima stagione. Avendo iniziato così in ritardo è normale avere una rosa così lunga perché il tempo rimasto non è molto prima dell’esordio ufficiale e tante valutazioni definitive vanno ancora fatte. Intanto proprio ieri la società ha ufficializzato la firma nel reparto offensivo di un altro under come Kian Leonardi, classe 2005, che arriva da Malta dove ha mosso i primi passi tra e B. Lo avevamo già indicato nei giorni scorsi e mancava solo la firma ufficiale per il giovane attaccante che va a comporre un reparto avanzato molto solido. Da oggi attenzione massima alla trasferta di Recanati che lo scorso anno sorrise alla squadra di mister Protti in C: un 3-1 esterno in un freddo venerdì sera che rappresentò il primo successo esterno della stagione. Appena 7 mesi fa ma sembra passato un secolo con leopardiani e canarini tristemente retrocessi in D a braccetto ma anche legati da un grande rispetto e da un’amicizia di vecchia data tra le tifoserie. Con tanti ex su entrambi i fronti ma soprattutto in maglia giallorossa, protagonisti a Fermo negli anni belli della Lega Pro e molti assolutamente mai dimenticati.

Roberto Cruciani