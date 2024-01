Fermana, appello di Protti: "Dobbiamo resistere"

"Non dobbiamo perdere l’entusiasmo, è fondamentale per ripartire. Se lo si perde è la fine". E non è finita fino a che non lo decide mister Stefano Protti (foto). L’allenatore ha parlato così dopo la sconfitta casalinga della Fermana contro il Gubbio. Uno 0-2 che fa male, soprattutto sul piano della prestazione che, rispetto alle ultime uscite, è stata particolarmente carente. Ma non è dello stesso avviso Protti che ha analizzato la partita in conferenza: "Abbiamo fatto un primo tempo buono, alla pari contro una squadra molto forte come il Gubbio. In generale abbiamo fatto una buona partita. Due gol di scarto non ci stanno. Dopo che siamo andati sotto per l’eurogol di Di Massimo non ci siamo disuniti e prima dello 0-2 abbiamo avuto un’occasione clamorosa tanto che per evitare il gol è servita una super parata del portiere. Poi il loro secondo gol ce lo siamo fatti da soli".

Da lì il match si è messo decisamente in salita con la Fermana che, nonostante l’espulsione di Tozzuolo, non è riuscita a rimettere in bilico il risultato. "La partita è diventata difficile perché contro una squadra così esperta hanno tutte le sfumature per portare a casa il risultato, anche se non abbiamo mai mollato fino alla fine. Ci dispiace perché nel primo tempo si poteva fare almeno un gol. Abbiamo avuto una buona occasione con Tilli, poi un altro paio di occasioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Siamo ancora poco incisivi in fase offensiva per quello che proponiamo. Arriviamo avanti con una buona quantità di azioni, ma arriverà il momento in cui ne faremo due tre in una partita". Per Protti c’è solo una strada da seguire per credere ancora nella salvezza: "L’Importante è continuare a lavorare e non piangersi addosso. La squadra di allena bene e ha l’entusiasmo giusto. Stanno crescendo, a livello fisico sono in una condizione ottima. Ora abbiamo qualche ricambio in più che ci permettere di cambiare gli interpreti anche se i nuovi non sono nella stessa condizione in cui sono quelli che già c’erano. Spero si integrino velocemente e che raggiungano un buon livello di condizione il prima possibile perché ci possono servire. Anche se Petrungaro questa sera non mi è dispiaciuto per niente". La prossima partita, in programma venerdì alle ore 20:45, appare già decisiva: "Contro la Recanatese sarà molto importante, ma già lo era questa contro il Gubbio. Poi le partite vengono meno e i punti diventano sempre più importanti. Fare calcoli ora è prematuro. Ma se poi non fai i risultati e quando li fai molti pareggi, non puoi sempre sperare che le altre perdano punti". L’Olbia rimane a meno tre al penultimo posto, ma attualmente la Recanatese è quintultima è a +10.

Filippo Rocchi