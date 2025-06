Fermana: attesa per l'omologa del debito, dialoghi intensi tra Pileri e Simoni

Giornata di dialoghi intensi tra il manager Francesco Pileri e i rappresentanti della Fermana proprio per mettere a punto il piano e gli ultimi dettagli in vista de closing. In attesa della fumata bianca che dovrà arrivare mercoledì con l’omologa sulla ristrutturazione del debito da parte del Tribunale di Fermo. Lo snodo cruciale è quello: con l’ok società che snellirebbe molto il suo peso debitorio, abbattendo completamente quello con gli enti (grazie anche alla parte rateizzata a dieci anni) e dunque con i soli debiti con fornitori privati che rimangono in essere e da saldare. Ma è chiaro che si tratterebbe di una svola molto importante considerando che la massa debitoria complessiva si aggirava intorno ai quattro milioni di euro. Una scelta fortemente voluta dalla famiglia Simoni che ormai da diversi mesi ha incaricato l’avvocato Daniele Gambelli e i suoi collaboratori, di lavorare su questa situazione. Una matassa non semplice da districare e per la quale comunque si dovranno anche pagare belle cifre che, stando a quanto i protagonisti hanno sempre sostenuto, sono già accantonate e pronte per essere utilizzate visto che per i pagamenti ci sarà tempo sessanta giorni dall’ufficialità dell’omologa. Insomma pochi giorni all’alba per questo piano di rientro che interessa ovviamente anche il gruppo internazionale interessato alla Fermana e pronto anche ad investimenti in zona extra calcio, considerando che il loro core businnes riguarda il settore alberghiero e immobiliare. Nel frattempo sia venerdì che ieri si sono svolti incontri in zona appunto tra i Simoni e Pileri, come lo stesso manager ha confermato proprio con i suoi stati social. Probabile che sia stata proprio la sede di Clinicalab a Civitanova Alta la sede degli incontri con magari un passaggio verso Fermo anche per prendere sempre più contatto con la città e il mondo gialloblù. Si segue dunque la linea espressa in fondo all’ultimo comunicato ufficiale emesso dalla società lo scorso il 27 maggio scorso: "Si attende la formalizzazione di alcuni passaggi tecnici relativi a pregresse situazioni societarie, i cui pronunciamenti sono attesi nei prossimi giorni. L’intesa è quella di rivedersi a strettissimo giro, per iniziare a definire le linee guida della prossima stagione sportiva". Traduzione: assicurarsi l’omologa e poi si inizia con la programmazione sportiva. Come ormai accade da diverso tempo, per i tifosi della Fermana non resta che attendere perché questo al momento è il Piano A sul tavolo della dirigenza canarina e si fa fatica a scorgere un Piano B.

Roberto Cruciani