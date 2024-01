Fermana attiva in uscita: Calderoni al Brindisi. Sestri Levante e Monterosi puntano su Montini

Per prendere bisogna prima far uscire, il mantra del calciomercato invernale della Fermana. Ed ecco che lo spazio liberato da Gasbarro, che ha già esordito nella scorsa giornata con la maglia della Virtus Francavilla nella sconfitta contro il Picerno, non basta. Il livornese è andato in Puglia, e lo segue anche Marco Calderoni, ma in direzione Brindisi, penultima nel girone C. Da settimane raccontiamo la trattativa tra l’ex Cesena e i pugliesi: nelle scorse ore si è sbloccata e già tra oggi e domani sarà alla corte di mister Giorgio Roselli. Il direttore sportivo Andreatini si libera di un altro ingaggio parecchio pesante, reso un macigno dopo l’esclusione dal progetto tecnico. Il ds, con le parole dopo la partita contro la Carrarese, ha fatto intendere che nessuno è intoccabile. Nemmeno Spedalieri, che si sta confermando il miglior giocatore di prospettiva dei gialloblù, figuriamoci gli altri due esclusi, Laverone e Padella. Ma per loro la situazione è più difficile e piazzarli richiede tempo. In uscita c’è anche Mattia Montini, capocannoniere della Fermana con tre gol ma ai box da oltre un mese per infortunio. Le piste concrete al momento sono due, Sestri Levante e Monterosi. Occhio anche a Trento e Pontedera che hanno mostrato interesse verso l’attaccante. Intanto si lavora alla rescissione contrattuale di Diouane: per il canterano classe 2002 sembra tramontata l’opzione Montegranaro, ma all’orizzonte c’è la Serie D. Comunque, difficilmente rimarrà alla Fermana dopo l’1 febbraio, data della fine del calciomercato.

Passando al mercato in entrata, il nome più vicino resta quello di David Marcandella (foto). In questo inizio settimana dovrebbe completarsi positivamente la trattativa per il suo arrivo e potrebbe essere già a disposizione per la partita contro il Pontedera, in programma per sabato 13 alle 16:15. Andreatini parla di migliorare la rosa a livello qualitativo, e lui potrebbe essere la pedina giusta. Estro e fantasia al trequartista/ala della Vis Pesaro non mancano, ma deve recuperare ancora al meglio dalla rottura del crociato. Vedi Parodi nella scorsa stagione, vedi Gasbarro qualche mese fa: Fermo si sta rivelando un’ottima piazza per chi vuole rilanciarsi dopo un brutto infortunio e potrebbe beneficiarne sia il giocatore che la squadra. Diverse le pedine che ancora mancano, ma l’emergenza più grande è in difesa, perciò, la priorità rimane il centrale d’esperienza. Fort contro la Carrarese ha dimostrato di saper affiancare bene Spedalieri, ma ai gialloblù serve un difensore di garanzia. Il nome è quello di Mirko Miceli, 32enne in uscita dalla Turris. Oltre 240 presenze in Serie C, dopo aver iniziato la stagione da titolare, è finito fuori dalle rotazioni della squadra campana. Resta comunque il forte interesse dei gialloblù anche per Luca Iotti della Pro Sesto.

Filippo Rocchi