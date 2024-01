Fermana Calcio e Yuasa Battery Volley tra i banchi dell’Isc Fracassetti

Nel segno del gialloblu, ieri mattina presso l’aula magna dell’Isc ‘Fracassetti’, si è svolto l’incontro tra la Fermana Calcio, Yuasa Battery Volley e gli studenti della scuola media di primo grado. Per la squadra di calcio impegnata nel campionato di Lega Pro girone B: il capitano Manuel Giandonato, il vice Gianvito Misuraca e il terzino Alessandro Eleuteri accompagnati dal club manager Walter Matacotta; per la compagine di pallavolo militante in serie A2, il responsabile della comunicazione Fabio Paci presente insieme al centrale Andrea Mattei, gli schiacciatori Michele Fedrizzi e Aleksandar Mitkov. "Nell’ambito delle giornate d’orientamento - le parole della dirigente Simona Flammini nel rivolgersi agli alunni e salutare le due squadre più rappresentative del territorio- vi offriamo l’occasione di conoscere il mondo sportivo oltre quello del lavoro e studio. I giovani atleti presenti hanno fatto della loro passione il proprio mestiere: potrebbe accadere a qualcuno di voi". Agonismo, ma anche fair play, lealtà e amicizia, i temi trattati attraverso le numerose e curiose domande dei ragazzi e ragazze: "Nella vita è importante avere rispetto di se stessi, della professione e degli amici ma anche particolare attenzione ad una sana alimentazione- hanno esordito Misuraca e Giandonato- abbiate un sogno da seguire e perseverate con cuore e sacrificio: è l’unica strada per raggiungere il risultato. Alla Juve, chi non andava bene a scuola la domenica non giocava- ha aggiunto Eleuteri- passione deve far rima con studio". Tra ‘primo e secondo tempo’, il momento di foto, autografi e cori per poi riprendere il confronto con i pallavolisti di Grottazzolina dopo un breve saluto da parte di coach Massimiliano Ortenzi: "Gli allenamenti, mattino con palla e pomeriggio con i pesi, sono quotidiani- hanno spiegato Mattei e Fedrizzi- per quanto si possa arrivare pronti alla gara, nel prepartita c’è sempre un po’ di ansia come per voi prima di un’interrogazione: è importante rimanere concentrati. I compagni di squadra sono importantissimi- ha concluso Mitkov che di esperienza tra Bulgaria, Turchia, Francia e Italia ne ha fatta a iosa- la forza è l’unione tra noi: la stessa dei compagni di una classe".

Gaia Capponi