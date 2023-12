Fermana, Capodanno in campo per la salvezza

Tutti alla Fermana hanno il pensiero fisso verso un solo obiettivo: la salvezza. Da quattro partite lo dimostrano in campo, ma parlano anche i fatti fuori. Sia dalla bolla creata quando le voci societarie parlavano di stipendi e cessione, sia nel periodo festivo. La cena di Natale era stata rinviata di comune accordo tra società, squadra e staff per rimanere concentrati sulla partita contro il Pescara. Rinuncia che ha dato i suoi frutti visto il buon punto arrivato all’Adriatico. Dimostrazione che arriva anche dalle vacanze. Dopo la gara dell’Adriatico, i giocatori di Protti sono partiti per festeggiare il Natale. Allenamenti singoli fino al 28 dicembre con le schede atletiche del preparatore Di Renzo. Dal 29 si tornerà in campo al Pelloni e non ci sarà nessuna pausa tra 31 dicembre e 1 gennaio. Infatti l’ultimo giorno dell’anno i gialloblù si alleneranno la mattina, mentre inizieranno il 2024 scendendo in campo nel pomeriggio. L’ennesima conferma di una crescita mentale esponenziale di tutta la squadra. Di conseguenza una grande condizione psichica del gruppo si riflette anche in campo. Pensare a un gol di Grassi a Pescara fino a cinque giorni fa era impensabile. Non tanto per le qualità tecniche dell’attaccante, che ha sempre dimostrato di poterci stare in questa Fermana. Ma perché la Fermana era la squadra che portava meno giocatori in gol. Poi le reti di Giandonato e Santi contro la Juve hanno trascinato anche il ragazzo del vivaio a esultare a Pescara. Primo gol tra i pro per lui che è nel vivaio dei gialloblù da sempre. Il suo esordio in Serie C risale al maggio del 2021, quando Cornacchini lo aveva inserito nella partita di Legnago a 15 anni. Poi il Condor se ne va e arriva prima Domizzi, poi Riolfo e poi Baldassari. Con nessuno riesce a trovare spazio, anche perché la stagione era disastrosa e infatti si concluse con la retrocessione. Con Protti torna a giocare in C. Racimola un paio di presenze e nel gennaio del 2023 parte in prestito alla Sammaurese in D, non a caso dove mister Protti ha fondato la sua carriera da allenatore. 17 presenze, un gol e due assist in Romagna. Tornato in estate alla casa madre, per un lungo periodo nel precampionato è stato l’unico attaccante in rosa. Ma, oltre a questo, ha trovato più spazio rispetto al solito, soprattutto con Bruniera. Con Protti gioca un minuto a Olbia e poi l’ingresso nel recupero a Pescara. Così ha parlato di lui il mister: "La sua rete dimostra che non bisogna mollare mai. È un ragazzino che ha avuto pochissimo spazio ma si è fatto trovare pronto. La crescita di giocatori come lui ti permette di alzare il livello di tutta la squadra". Filippo Rocchi