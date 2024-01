Fermana carica: sfida alla Carrarese e mercato

La Fermana si prepara a scendere in campo contro la Carrarese, ma il calciomercato non si ferma. Se non si cede, i gialloblù non possono fare mercato. E al momento sembra che la sola risoluzione di Andrea Gasbarro (ufficiale il suo trasferimento alla Virtus Francavilla, terzultima nel girone C) non basti. Quindi fari puntati sulle uscite. Al momento la più concreta sembra quella di Marco Calderoni in direzione Brindisi. Nonostante le dimissioni del direttore sportivo Cerri, il Brindisi continua a fare sul serio per l’ex Cesena. I pugliesi stanno trattando con il giocatore per il suo arrivo nel girone C. Già da prima dell’inizio ufficiale del mercato, Cerri aveva imbastito i primi contatti con il giocatore. Dopo le dimissioni del ds, arrivate nella giornata di giovedì ma ancora da ratificare, la trattativa la sta portando avanti il responsabile della prima squadra Roselli, traghettatore per ora dell’ala mercato. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dell’operazione. Calderoni è fuori dal progetto tecnico della Fermana da oltre un mese, come Padella e Laverone, altri due sicuri della partenza a gennaio. Per loro resta da capire se puntano alla risoluzione o a qualche squadra pronta a prelevarli negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. In uscita c’è anche la situazione di Diouane, terzino classe 2002 canterano della Fermana. Piace al Montegranaro, in Eccellenza, ma parte solo in caso di risoluzione del contratto.

Passando al mercato in entrata, il nome più caldo al momento è quello di Davide Marcandella, ala destra classe ’97 della Vis Pesaro. La Fermana è molto vicina alla chiusura della trattativa per il suo arrivo. Già venerdì le parti avrebbero potuto trovare l’accordo, ma la stretta di mano definitiva è slittata all’inizio della prossima settimana. Sarebbe lui l’esterno d’attacco che vede la porta che vorrebbe il ds Andreatini. Ha saltato quasi interamente la scorsa stagione per la rottura del crociato. Aveva iniziato l’annata 23/24 con un buon minutaggio, ma nell’ultimo mese è uscito dai piani dei pesaresi. L’altro nome per l’attacco è quello di Samuele Neglia. 50 presenze e 13 gol con la Fermana: alla piazza è legatissimo e nonostante tutto vorrebbe tornare. Ormai si ripropone da anni ogni volta che lascia i gialloblù. Anche sulle nostre colonne in un’intervista di ottobre aveva espresso il desiderio di tornare. Al Cerignola non sta trovando molto spazio, purtroppo però l’ingaggio che percepisce dai pugliesi è veramente troppo alto per le disponibilità attuali della Fermana. La trattativa potrebbe entrare nel vivo solo se il Cerignola decidesse di pagare gran parte del suo stipendio come fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Chiudendo con la difesa, si registra il forte interessamento per Iotti della Pro Sesto, ma al momento nulla di più. A lui si aggiunge l’idea Panelli del Sorrento.

Filippo Rocchi