Fermana, c’è ancora speranza

La speranza è l’ultima a morire, anche se la situazione in casa Fermana è particolarmente difficile. Ma dopo i recenti cambi nell’assetto societario almeno ci sono due persone a cui aggrapparsi, Protti e Andreatini. Garanzia di competenza e professionalità, tra i protagonisti della splendida stagione 202223. Dopo aver abbandonato la nave in estate, ora sono di nuovo a bordo. Certo loro due non bastarenno se a gennaio, nel calcio mercato di riparazione, la rosa non verrà rinforzata adeguatamente per rincorrere una slavezza che ad oggi sembra difficile ma non impossibile. Intanto è fondamentale non perdere troppo terreno, a cominciare da oggi con l’Arezzo, aspettando poi rinforzi.